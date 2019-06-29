快評：美國打台灣牌 棋子會不會變成棄子？

中評社快評/廈門市台灣學會秘書長曾曉栩在《中國評論》月刊6月號發表題為“中美角力下美台聯動難擋和平統一大潮”的文章。作者說，面對美國特朗普政府將台灣問題工具化，以及台灣蔡英文當局“聯美制陸”挾洋自重嚴峻複雜的形勢，習近平總書記在年初《告台灣同胞書》發表四十周年紀念會的重要講話，清晰堅定地向世界尤其是美國表明：台灣問題是中國的內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉，中國人的事要由中國人來決定。



曾曉栩說，中國改革開放40年取得了傲人的成就，中國在應對地區和全球挑戰的多邊合作中的作用上升，中美在各領域的競爭加劇。美國國內政界、智庫界對中國正在變強的事實充滿恐懼，認為美國長期奉行的對華政策已經失敗，並且逐漸形成一面倒的共識，認為美國應該重新調整對華政策。這種“美國對華政策失敗論”推動美國對華政策的轉向，中美關係正在發生結構性變化，中美激烈競爭成為新常態。而在中美之間戰略競爭日益加劇的局勢下，美國把台灣問題作為制約中國的一個工具，認為在對付中國的各種手法中，“台灣牌”最易操縱也最有效，“台灣牌”不斷被美國賦予新的戰略意義。與此同進，民進黨當局則採取“聯美抗陸”戰略，不斷拉高兩岸對抗……



我們認為，曾曉栩的文章反映了中美及兩岸關係發展中的一些現象和矛盾，美國不斷加碼打“台灣牌”及民進黨當局不斷升級“投美抗中”策略，難免沖擊中美關係，并可能使兩岸關係更加複雜危險，給中國大陸造成不小的挑戰，但可以肯定的是，美台互為工具、相互利用，不會改變中國復興的大勢，不會改變兩岸終將統一的前景。



我們更相信，中美兩國之間具有廣泛且巨大的利益，兩者誰也離不開誰；兩國間的競爭雖然難免，而且是一個長期趨勢，但合作也會同時存在，競爭中有合作是必然的現實。台灣只是中美競爭中被美國利用的棋子，作用終究有限！棋子有一天會不會變成棄子也難說！

