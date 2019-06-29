走高質量的5G發展之路

完善5G產業布局，必須從頂層設計出發，徹底解決長期制約中國自主創新深層次的基礎性、結構性、系統性、歷史性難題，助力中國走高質量的5G發展之路。 中評社北京6月29日電／2019年是5G產業全面加速發展的關鍵時期，5G技術標準的進一步完善，5G產業鏈的快速成熟，5G應用生態培育和擴展，將成為5G成功商用的關鍵因素。中國目前已處於全球5G發展的第一梯隊，在5G技術及產業發展上取得的成績已有目共睹，但在核心技術能力方面亟須加強。



人民日報發表中國聯通研究院院長張雲勇文章表示，一是5G產業布局不完善，核心器件及技術仍然嚴重依賴進口；二是5G商用初期將面臨著5G網絡部署資金壓力大、終端成本高等問題；三是5G應用生態的發展較為滯後：一方面，從5G初期應用主要場景來說， 4K/8K超高清視頻內容製作產業的發展相對滯後，產業發展緩慢；另一方面，垂直行業存在行業技術壁壘，與5G的深度融合將面臨技術互通、合作模式方面的問題。



文章提出，要推動中國5G成功商用，5G產業和核心技術能力加速成熟，建議從以下幾方面著力：



在5G產業布局方面，堅持深化開放合作與立足自力更生相結合，更好利用國際國內兩種資源提升科技創新實力。從政策層面，加大國產自主的支持力度，對產業鏈上游已經取得技術突破的相關領域，如高頻材料、光器件、天線振子等加大扶持，在5G時代迅速做強做大；而對暫時未有顯著突破的高端數據通信芯片、高速數模轉換芯片、高性能射頻前端芯片等領域，也應把其重要性上升到國家層面，吸引產業資本，出台政府政策，共同推進中國5G核心技術領域的突破。完善5G產業布局，必須從頂層設計出發，徹底解決長期制約中國自主創新深層次的基礎性、結構性、系統性、歷史性難題，助力中國走高質量的5G發展之路。



在5G網絡建設方面，切實落實國家的新發展理念，尊重技術和市場發展規律，避免不必要的重複建設和無序競爭，建議有關部門加強溝通協作，構建常態化工作機制，加快出台5G網絡共建共享指導意見，建立獎懲機制，促進運營商之間加強共建共享的合作，特別是在部分對覆蓋有需求的偏遠地區，盡量避免網絡基礎設施的重複建設，節約網絡整體投資，緩解5G網絡建設將面臨的巨額資金壓力，加快推動5G的商用步伐。



在5G終端普及方面，建議產業界統一5G終端標準，推動5G全網通手機成為業界主流。建議從政府層面推動5G終端標準的統一，集中寶貴的研發資源，加快5G終端研發進度，節約研發投入，降低用戶的使用門檻及難度，提升消費者對5G的接受程度，推動5G終端的快速普及。對於5G模組生產企業，可考慮在5G商用初期，引導5G模組規模化發展，通過專項補貼的方式，激發產業鏈上下游積極性，形成規模化效應，降低5G模組成本。



在5G應用生態方面，建議產業界積極探索5G應用創新以及商業模式的創新，加強產業融合。建議出台積極的產業融合發展政策，同時引導5G垂直產業合作的新模式，成立國資基金專門孵化5G應用，推動如電力、交通、政務、石油、教育等垂直行業率先和通信行業的合作，積極開展應用示範，深入探索共贏的全新商業模式。





