蘇寧收購家樂福是順勢而為

中評社北京6月29日電／將萬達百貨收歸旗下不到半年，蘇寧易購日前再次出手，斥資48億元收購家樂福中國80%的股份，成為家樂福中國的控股股東，使其在線下零售市場的資源布局更趨完整。



近幾年，零售電商在線下“買田置地”漸成風潮。比如，阿里巴巴入股百聯超市與銀泰商業，騰訊牽手沃爾瑪收購三江購物股份，京東入股永輝超市等。業界普遍認為，新零售首先應是能夠實現線下與線上整合的零售。對於蘇寧來說，線下散布著蘇寧小店、蘇鮮生等實體業態，線上集合了蘇寧易購主站和蘇寧超市等入口資源。此次收購家樂福，主要看點就是將“家樂福網上商城”以及遍布我國22個省份51座大中型城市的210家大型綜合超市和數十家便利店整合進來，在豐富線上線下品類的同時，實現優質資源對接，進而放大線上線下聯動效應。



不過，線上線下結合顯然不是簡單的拼凑，而是商業要素的重構與優化。併購家樂福之後，蘇寧既有效覆蓋了“最後一公里”，同時又擴大了手中可供消費者進場消費的商業空間，並填補了蘇寧快消品類的短板，更精准地滿足了消費者需求。



除了場景塑造與推送，由於互聯網與物聯網的強大賦能，新零售還應當是快捷化零售。這種快捷，既表現為零售企業對供應鏈的高效整合能力，也體現為通暢及時的物流配送能力，更集結為貨物到家的服務能力。近幾年，蘇寧在海外創建直采基地，同時不斷完善和健全自身物流體系。家樂福除了海外密集的倉儲網點外，家樂福中國創建了遍布52座城市的6個大型配送中心。完成併購後，蘇寧不僅可以借此增強國內外的商品採購能力，還能夠擴充物流倉儲與配送能力。



新零售是智慧化零售，零售企業不僅對供應商具有系統化的賦能功力，更有吸引消費者產生訂制需求，進而作用於供給端的能力。目前，蘇寧的線上產品“數據易道”對一些供應商開放全產品運營數據，同時“蘇寧眾包”將基於大數據的定制包銷範圍拓展至中小型創新企業，為小微企業提供產品孵化、品牌打造等解決方案。完成併購後，蘇寧可通過大數據技術更廣泛地采集與分析消費者的需求，進而精准反饋給供應商，實現更緊密的合作。



來源：經濟日報 作者：張銳

