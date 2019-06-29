中評社北京6月29日電／6月27日，由北京大學光華管理學院主辦的中國REITs論壇2019年年會在京召開。本次年會主題是“中國REITs市場和全球REITs投資”，來自境內及美國、新加坡、日本、香港等多地不動產與金融領域政界人士、經濟學家、商業領袖齊聚一堂，共同探討在金融創新加速、不動產市場模式轉型期下，中國REITs市場發展和全球REITs投資。



北京大學光華管理學院院長劉俏發表了“透過中國經濟發展的長期機遇與挑戰看REITs市場”的主題演講。他表示，人口老齡化帶來的消費需求出現巨大變化，儲蓄率下降，房地產價格和投資下降。並且，隨著城鎮化率的提升，產業機構的變遷、勞動力的重新配置，現有的產業投資、公共服務體系建設、房地產投資和城市化基礎設施急需優化配置。



“未來提升消費率尤其是居民消費率需要克服四個瓶頸：解決收入分配失衡問題；提升居民收入，增強消費意願；供給端質量不足導致居民延遲消費；高房價對消費的擠出效應”，他介紹道。



劉俏稱，為了提升房地產、基礎設施、公共服務體系等的投資效率，準確的價格信號極其重要——需要定價的“錨”，缺乏給資產定價的錨是中國金融體系最大的短板。



來源：新浪財經

