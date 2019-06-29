創業板放寬借殼條件符合實際政策

中評社北京6月29日電／創業板允許借殼了。有人心生疑問，之前說加強退市，現在又放寬借殼條件，是不是思路變了，要救“垃圾股”？



這是一種誤讀。證監會重申，對於觸及退市標準的，要堅決退，不放鬆標準，而且正在加大對涉嫌規避退市公司的監管力度。其實，在IPO常態化和退市常態化不變的前提下，又有誰會去救那些真正的“大垃圾”呢？



併購重組或借殼上市本是一個正常的市場手段，一些不存在重大違法違規的風險類公司，比如某些重資產、強周期或經營困難的上市公司，就有可能找到“白武士”，在換血之後重生，實現上市公司轉型升級、淘汰落後產能、出清不良資產、化解債務風險。例如，中糧資本整體上市，將盈利能力較差的中原特鋼原有特殊鋼業務徹底置換出去；360借殼江南嘉捷，在上市公司原有主業出清的同時注入優質資產，實現“脫胎換骨”。



如何理解創業板放寬借殼條件？這就涉及投資者保護問題。比如，欺詐發行的欣泰電氣被強制退市，興業證券先行賠付5.5億元補償投資者。對此，有人認為，這不是把一個券商服務的事情搞成券商擔保了嗎？所以說，退市真正實施起來，要啃的“硬骨頭”有很多。有觀點認為，強制退市標準執行得並不嚴格。客觀說，強制退市會否殃及池魚，也是監管方面需要顧及的。



怎麼辦？相關國際經驗可以提供借鑒。在美國資本市場上，上市公司的確是“大進大出”。從1980年至2017年，美國共有26000家企業上市，14000家上市公司退市。但是，強制退市僅占約5%，近5年來每年約10家左右；通過併購重組退出，占比約56%，原上市公司被併購後不再作為獨立主體存在；因財務問題或股價過低而自願退市，占比約19%，其中9%因股價過低而退市；破產清算，占比約20%。總體上，美國退市公司數量較多，退出渠道較為多元且暢通。



這帶給我們一個啟發，可以拓寬出口、分類施策，平穩化解存量風險。在我國現行市場環境下，僅僅通過傳統的強制退市渠道難以實現大量化解存量風險公司，推動風險上市公司充分利用併購重組、破產重整等工具，主動選擇市場化方式“出清”，是一種符合我國資本市場實際的政策。



過去，市場熱衷於“炒小”“炒爛”，估值體系不盡合理，導致許多“垃圾公司”股價畸高，劣質優價，占用了大量金融資源。國際成熟市場上市公司違法違規成本較高，上市公司要維持上市地位不得不考慮巨大的合規成本，但在我國資本市場上，上市公司維持上市地位的合規成本較低，維持上市地位的成本明顯小於收益，所以指望他們主動退市基本不可能。



因此，要充分發揮“有形之手”和“無形之手”的作用，對於優質公司，繼續加大政策扶持力度。對於風險類公司，一方面堅決執行退市制度，將擾亂市場秩序、觸及退市標準重大違法違規的“害群之馬”堅決清出市場；另一方面，不斷完善併購重組、破產重整等政策工具，與地方政府及時共享存量風險信息，充分調動地方政府和大股東的積極性，對那些不存在重大違法違規的風險類公司，提供政策支持，豐富退出渠道，支持企業市場化出清落後產能和業務，淘汰僵屍企業，推進資本市場的供給側結構性改革。



當然，要進一步實現退市常態化、退出渠道多元暢通，還需要IPO通暢、違法違規成本高昂、投資者保護制度完善、併購重組便利等各項制度因素的綜合作用，使得上市公司出於自身經濟利益考慮，充分利用併購重組等工具，主動作出市場化選擇。



來源:經濟日報 作者：祝惠春

