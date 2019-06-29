綜合施策降低小微企業融資成本

中評社北京6月29日電／6月26日，國務院常務會議對緩解民營和小微企業等融資問題再次進行部署，提出進一步降低小微企業融資實際利率的措施，決定開展深化民營和小微企業金融服務綜合改革試點，部署支持擴大知識產權質押融資等。



經濟參考報發表中國人民大學重陽金融研究院高級研究員董希淼文章表示，民營和小微企業在中國國民經濟和社會發展中發揮著重要作用，緩解其融資難融資貴問題，事關長遠，意義重大。日前，中國人民銀行和銀保監會等發布的《中國小微企業金融服務報告(2018)》顯示，2018年以來，小微企業金融服務的能力和水平顯著提升，信貸投放持續增加，利率水平穩步下降。為進一步鞏固前期成果，應深化改革試點，細化工作措施，創新融資模式，推動小微企業融資實際成本繼續下降，並進一步緩解融資難問題。



會議提出，支持部分城市開展為期3年的深化民營和小微企業金融服務綜合改革試點。這是一項新的工作安排，有助於探索和創新金融服務民營和小微企業的整體解決方案。通過改革試點，在擴大民營和小微企業融資規模、提高便利度、降低融資成本、完善風險補償機制、金融服務創新等方面進行探索，進一步引導更多金融資源支小助微。



文章認為，當前，進一步降低小微企業融資實際成本，需要綜合施策，精准發力。



首先，採取措施降低銀行資金成本。從貨幣政策看，在市場流動性總體上較為充裕的情況下，要深化中小銀行較低存款準備金率的政策框架，繼續對中小銀行實施定向降准，降低其負債成本。中小銀行與民營和小微企業“門當戶對”，在民營和小微企業融資中發揮著關鍵作用。降低中小銀行資本成本，有助於推動中小銀行降低民營和小微企業貸款利率。此外，支持銀行通過發行小微企業金融債等方式多元化獲取資金。如會議提出，今年金融機構發行小微企業金融債券規模力爭達到1800億元以上。這有助於增強銀行服務小微企業能力，進而逐步降低小微企業貸款利率。



其次，通過改革來降低小微企業融資利率。如進一步深化利率市場化改革，積極穩妥推進利率“兩軌合一軌”，引導利率中樞下行。下一步，應進一步完善LPR(貸款基礎利率)形成機制，增強LPR的市場認可度和公信力，逐步讓LPR替代貸款基準利率成為貸款利率定價的“錨”，在實際利率形成中起到引導作用。



再次，降低貸款利息之外的其他融資成本。融資擔保機構搭起銀行企業之間的橋梁，為民營和小微企業融資提供增信。但如果擔保費率過高，則會加重民營和小微企業融資成本。因此，應充分發揮國家融資擔保基金作用，降低再擔保費率，引導對小微企業貸款的擔保收費標準進一步降低，為民營和小微企業減負。從商業銀行的角度看，在前期取消、減低大部分收費項目的情況下，也要克服困難進一步降低小微企業貸款的附加費用。降低上述費用，要採取市場化方式逐步降低，並由相關機構與小微企業自主商量確定。



緩解民營和小微企業融資難題，還要創新融資模式。科創型企業尤其是小微企業資產較輕，通常缺乏房產等抵押物，這在很大程度上制約了其融資的便利性。探索無形資產融資模式，擴大知識產權質押貸款，對科創型民營和小微企業具有重要意義。除單列信貸計劃和專項考核激勵、提高不良貸款率容忍度之外，下一步重點是要完善知識產權的相關制度和設施，為知識產權質押融資產品和服務創新提供良好的條件。如在法律上加強對知識產權的保護力度，保障其價值不受損害；建立並完善知識產權交易市場，對知識產權進行有效評估，拓寬知識產權質押物範圍和處置途徑。

