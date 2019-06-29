用好垃圾治理經濟杠杆

中評社北京6月29日電／近日，十三屆全國人大常委會第十一次會議審議固體廢物污染環境防治法修訂草案，對於如何推進垃圾分類管理等作出了具體規定。縣級以上地方人民政府應當按照垃圾產生者付費原則，建立生活垃圾處理收費制度；結合生活垃圾分類情況，根據本地實際，制定差別化的生活垃圾處理收費標準，並在充分徵求公眾意見後公布。



經濟日報發表時評人汪昌蓮文章表示，城市生活垃圾處理是一項複雜的系統工程，包括垃圾收集、分類、運輸和處理等環節，需要大量資金保證其正常運轉。長期以來，全國大多數城市垃圾處理系統全憑政府投入資金來運轉，投入渠道單一、處理經費短缺等問題已在很大程度上影響到垃圾處理工作的正常運轉。通過立法形式，建立生活垃圾處理收費制度，並實行差別化收費標準，有利於解決資金嚴重不足、分類正確率有待提高、分類鏈條不暢通等問題。建立生活垃圾處理收費制度後，因為要繳納垃圾處理費，且“多產出、多付費”“不分類、多付費”，人們會顯著提升環境保護和垃圾分類意識。



文章稱，生活垃圾處理收費，也有利於推動垃圾分類。開征城市生活垃圾處理費並實行差別化收費標準，將改變政府單一投入模式。同時，在政府牽頭、全民參與的前提下，逐步滿足城市垃圾無害化處理的要求，使城市垃圾處理逐步走上市場化、產業化的良性軌道，從而推動城市生活垃圾處理體制改革，形成全社會共同參與垃圾無害化處理、產業化運作的格局。



