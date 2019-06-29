大華網：唯團結整合凝聚　才有機會重返執政

國民黨無論是韓國瑜、郭台銘或是其他參選人出線，成為“總統”提名人，民進黨政府必定延續這一套抹黑抹紅伎倆打選戰。 中評社香港6月29日電／韓國瑜全台造勢活動自6月1日凱道大會師啟動後，接連在花蓮、雲林、台中登場，分別聚集了數十萬民眾熱情參與，明天新竹竹北的“封關造勢”活動，預料也會有竹竹苗地區超過10萬韓粉齊聚，表達對韓國瑜前進2020大選的強力支持；同一時間，郭台銘亦在板橋舉辦“歡樂嘉年華園遊會”首次造勢，屆時人潮場面氣氛如何，將成為各方觀察國民黨初選的重要指標之一。



大華網路報今天時評說，熟悉選舉的觀察家分析認為，韓國瑜一周一造勢的做法，固然對凝聚韓粉向心力有積極的意義，但是否能夠同步發揮外擴效應，超越“同溫層”，強化背後支撐力量，仍然是一項嚴厲的考驗；特別是，根據最近幾次的民調結果看來，韓國瑜雖然多能維持高支持度，但並未顯著上升，甚至有些民調還呈現下滑趨勢，對韓陣營而言，這當然是一項必須重視的警訊。



最關鍵的影響因素，是在於韓國瑜除了參與國民黨“總統”提名初選之外，仍須面對千頭萬緒的高雄市政，以及落實競選承諾的具體進度，是否得到高雄市民的認同。事實上，就職半年來，韓市府團隊的確做了不少實事，韓國瑜28日舉行“高雄夢想號啟航”記者會，即提出14項施政亮點報告，主要包括:



--防洪治水，盤點68處淹水點，完成改善14處，雨水箱涵普查破損236處，修復58處，明溝、箱涵及側溝清疏長度共2218.7公里，清疏量是去年全年的1.4倍；



--開拓外銷通路，打響高雄品牌，農產品外銷量達8677公噸，漁產品外銷5797噸，農漁花卉外銷訂單含MOU總額93.9億元；

--開發魅力景點及加值活化既有景點，首創鼓山洞軍事觀光，1至5月住宿高雄旅客估387萬人次，創造202億元產值，較去年同期成長22%；



--建置醫療觀光網，媒合國外商會與5大醫療觀光推動醫院簽訂合作意向書，推出套裝行程，東南亞首發踩線團6月已參訪，1至5月，全巿就醫的國際病人有9243人次，較去年同期成長6%。