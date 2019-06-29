中評G20：中法聯合國共宣氣變新聞公報

中國外長王毅、法國外長勒德里昂和聯合國秘書長古特雷斯出席記者會（中評社 林艶攝） 中評社大阪6月29日電（記者 郭至君 林艶）當地時間早上9點，中國外交部長王毅和聯合國秘書長古特雷斯以及法國外交部長勒德里昂在大阪G20峰會舉行了氣候變化問題小範圍會議。會後，他們共見記者，向媒體記者們發布了三方一致通過的一份新聞公報。



王毅表示，他同勒德里昂外長、古特雷斯秘書長在G20大阪峰會再次聚首，就應對氣候變化問題進行了坦誠深入地交流，達成了更多的共識，我們通過了一個新聞公報，再次展現了我們攜手應對氣候變化的決心。習近平主席在氣候變化巴黎大會上指出，巴黎協定不是終點而是新的起點。去年的卡托維茲大會達成巴黎協定實施細則成果令人振奮。今年九月古特雷斯秘書長將召開聯合國氣候行動峰會，12月將舉行聯合國氣候變化框架公約第25次締約方的會議，我們應該齊心協力推動這些重要會議取得重要成果，為全球氣候治理注入新的強勁的動力。



王毅表示，中國應對氣候變化矢志不移，成果有目共睹，未來我們將繼續加快推進生態文明建設，推進全國碳排放權交易市場的建設，更新國家自主貢獻進展，按時提交長期溫室氣體低排放發展戰略，為全球氣候治理做出中國更大的貢獻。習近平主席在第二屆“一帶一路國際合作高峰論壇”上強調要將綠色作為一帶一路的底色，要推動綠色基礎建設，綠色投資，綠色金融。我們期待同各方一道，建設綠色絲綢之路，共同實現高質量發展，共同為子孫後代創造一個清潔、美麗的世界。

