中評G20：習近平出席金磚國家領導人會晤

習近平主席大阪G20峰會上參加金磚五國領導人會晤（來源：新華社） 中評社北京6月29日電（記者 郭至君 林艶）當地時間2019年6月28日，金磚國家領導人會晤在大阪舉行。國家主席習近平、巴西總統博索納羅、俄羅斯總統普京、印度總理莫迪、南非總統拉馬福薩出席。五國領導人圍繞金磚夥伴關係、全球治理、科技創新合作等深入交換意見，達成廣泛共識。金磚國家機制輪值主席國巴西總統博索納羅主持會晤。



習近平指出，當前，國際形勢正處於一個複雜嚴峻時期。世界經濟總體保持增長，但不確定性不穩定性顯著增加。金磚國家應該扎扎實實做好自己的事，增強發展韌性和抵禦外部風險的能力。同時，我們要加強團結合作，推動構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，努力營造良好國際環境。



第一，加強金磚戰略夥伴關係。在第二個10年，五國領導人應該發揮戰略引領作用，把握好金磚合作正確方向，推動金磚合作繼續行穩致遠。我們要在聯合國、二十國集團、世界貿易組織等多邊機制框架內加強政策協調。要推進“金磚+”合作，同其他新興市場國家和發展中國家共謀發展振興。



第二，推動完善全球治理。金磚國家要堅定支持多邊主義，維護以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國為核心的國際體系，倡導共商共建共享，反對非法單邊制裁和“長臂管轄”。我們應該旗幟鮮明反對保護主義，捍衛世界貿易組織核心價值和基本原則，積極推動國際社會落實聯合國2030年可持續發展議程和應對氣候變化《巴黎協定》，弘揚國際合作主旋律。



第三，深化各領域務實合作。我們要平衡推動金磚經濟、政治安全、人文交流三大領域合作，加快建設金磚新工業革命夥伴關係、“創新金磚”網絡、未來網絡研究院等務實合作項目，提升金磚國家競爭力。要深度參與全球創新合作，共同倡導互利共贏，營造開放、公平、非歧視性的有利環境，讓包括新興市場國家和發展中國家在內的各個國家及其企業參與科技創新並從中受益。



習近平強調，讓我們繼續相互支持、相互幫助，一起為五國人民的美好生活、為構建人類命運共同體作出不懈努力。

