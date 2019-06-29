大華網：錯將兩岸對抗視為“顧主權”的主戰場

中評社香港6月29日電／大華網路報今天專欄文章說，正處於贏得民進黨“總統”初選氣氛當中的蔡英文，除了繼續將矛頭指向國民黨及中國大陸當局外，似乎無心於維護“中華民國”的國際地位，縱使許多邦交關係出現動搖狀況，行政團隊也無動於衷，似乎只要拉住美國，台灣就可高枕無憂。對她來說，“中華民國”對外關係就只要守住台美這條線，其他都是食之無味的雞肋。



為了連任，蔡英文近期開始打“主權”及兩岸牌，利用香港“反送中”群眾運動來挑撥兩岸人民情感，高喊“守不住主權就沒有人權”，還自豪是最能捍衛“主權”的候選人。然而，短短3年間就丟失5個“邦交國”，現在竟然還敢大聲疾呼自己是“主權”捍衛者，豈不是一大笑話？



國民黨的兩岸及外交立場其實很簡單清楚，堅持依“中華民國憲法的台灣地區和大陸地區”，來推動台海和平發展與和解，並且藉由兩岸外交休兵之默契，穩固僅存的邦交關係，適時擴大國際空間。當然，國民黨因已經在野3年，與眾多國家、尤其是美國及日本的聯繫與溝通管道皆中斷，加上民進黨惡意扭曲藍營的大陸立場，導致這些友人普遍對國民黨有誤解，這些都是藍營必須儘速設法解決的棘手問題。



“中華民國”在南太平洋“友邦”索羅門群島5月剛舉行大選，新任總理索加瓦雷擋不住國會議員的壓力，日前組成“台灣關係特別工作組”，將檢視與“邦交”關係，還將派訪問團到中國大陸及台灣，聲稱將在100天內決定是否會轉移外交承認到北京。



對此，“外交部”只是輕描淡寫地表示，台對索國動向皆有掌握，目前對雙邊邦誼有信心，吳釗燮還自信滿滿地強調，今年應該沒有斷交問題。然而，“外交部”除了粉飾太平，人民實在看不到蔡政府有何對策，以阻擋“邦交國”轉向。