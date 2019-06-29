富權：為蔡英文“準訪美”進行鋪路

中評社香港6月29日電／就在蔡英文計劃於七月中旬進行其任內第七度出訪，前往加勒比海的三個“邦交國”訪問，籌劃以“過境”美國而升格為“準訪美”之際，綠營有兩位重要人物，於昨日啟程訪問美國。此兩人是民進黨主席卓榮泰，和陸委會主委陳明通。



澳門新華澳報今天發表富權的文章說，兩岸關係將不但是蔡英文能否實現連任的重要因素，而且也是美國對華政策的關鍵一環。因此，這兩位“大咖”在蔡英文“過境”美國之前半個月訪問美國，就大有要為蔡英文“開路”的意味，而且能否將蔡英文的“過境美國升格為“準訪問美國”，就在此舉。不過，能否成事，還將牽涉到許多其他因素，比如將於今日在日本大阪登場的“習特會”能否獲得特朗普所期待的成果等，因而還需繼續觀察。



儘管在此之前，有關卓榮泰訪美行程的傳說傳得沸沸揚揚，其中不乏有與華府重要人物接觸之說，但民進黨中央昨日發出的“卓榮泰主席訪美行程通知”，在從六月二十九日至七月九日長達整整十天的訪美行程中，公開告示等卻只有三項，一是今日下午在華府台灣在華盛頓“台灣基督長老會”進行“DC同鄉會演講”，二是七月三日在紐約台灣會館與該會館晚宴，三是七月七日在休斯頓作“美南夏令營演講”。



這三項活動的對接對象，都是民間社團。而此前政壇上傳說的卓榮泰將會接觸的官方單位，卻沒有明列。可能是事關敏感，雙方對低調以至保密達成默契，也可能是還在“喬”。但應是前者為多，因為一個執政黨主席的訪問，其行程早就做好安排，而不會客人已經到了門口還在考量是否會面。而且在美國已經頒佈《台灣旅行法》，開放台灣官方人物訪美後，在蔡英文不再兼任民進黨主席後，並無需對只是民間團體的民進黨的主席接觸美國官方認為有所顧忌。既然在此環境下，卓榮泰的“民間團體以外”行程都不願公開，就可以合理推測，卓榮泰將會見到的官方是極為敏感的。