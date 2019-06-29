國家能源局：農網改造升級將提前完成

來源：央視網 中評社北京6月29日電／在昨天（28日）舉行的國新辦吹風會上，國家能源局有關負責人表示，新一輪農村電網改造升級將於今年底前全部完成，比原計劃提前1年。



據介紹，今年下達的農網改造升級中央投資計劃361億元，將全部用於貧困地區。



國家能源局副局長 綦成元：目前，我們正在抓緊實施“三區三州”和抵邊村寨兩大農網改造升級攻堅3年行動計劃（2018－2020年）。涉及210個縣的8769個行政村，以及新疆生產建設兵團的32個團場181個連隊，惠及人口將達到2542萬人。



通過改造將實現新疆、西藏、青海等“三區三州”深度貧困地區孤網縣城聯網，部分地區建成可再生能源局域電網，貧困地區供電服務水平要接近本省份農村的平均水平。



國家能源局新能源司司長 朱明：農網供電可靠率99.8%，意味著年戶均停電時間不超過17.5個小時。戶均2千伏安意味著，不僅能滿足農村地區生活用電需求，比如空調、冰箱、洗衣機等家用電器，還能滿足磨面機、小型抽水泵等小型的農村生產設備的用電需求。



今年年底，“三區三州”深度貧困地區改造的完成後，2016年啟動實施的新一輪農村電網改造升級將全部完成，比預計提前了一年，預計總投資將達到8300億元。



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