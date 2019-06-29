烏海市政協原副主席呂紀俄接受監察調查

呂紀俄（來源：網絡） 中評社北京6月29日電／內蒙古自治區烏海市政協原副主席、民建烏海市委原主委呂紀俄涉嫌嚴重職務違法，目前正在接受監察調查。



呂紀俄簡歷



呂紀俄，男，漢族，1957年11月出生，大學學歷，高級工程師，民建會員，四川遂寧人，1974年11月參加工作，內蒙古自治區烏海市政協原副主席、民建烏海市委原主委。



1974年11月至1976年2月，內蒙古自治區烏海市烏達區礦務局五虎山礦工人；



1976年2月至1977年10月，內蒙古自治區烏海市烏達區礦務局機修廠工人；



1977年10月至1982年2月，內蒙古工學院化工系化機專業學習；



1982年2月至1984年5月，內蒙古第三通用機械廠幹部；



1984年5月至1989年12月，內蒙古自治區烏海市烏達區礦務局幹部、動力處副科長、電廠籌備處科長；



1989年12月至1990年10月，內蒙古自治區烏海市烏達區礦務局發電廠副廠長；



1990年10月至1992年4月，內蒙古自治區烏海市海勃灣區礦務局電廠籌備處副處長；



1992年4月至1996年12月，內蒙古自治區烏海市海勃灣區礦務局開發處副處長；



1996年12月至1998年3月，內蒙古自治區烏海市海勃灣區礦務局多經公司副經理；



1998年3月至2000年10月，內蒙古自治區烏海市海勃灣區政府副區長；



2000年10月至2001年9月，內蒙古自治區烏海市海南區政府副區長；



2001年9月至2003年4月，內蒙古自治區烏海市政協副主席、海南區政府副區長，九屆內蒙古自治區政協常委；



2003年4月至2006年2月，內蒙古自治區烏海市政協副主席（不駐會）、內蒙古一通廠董事長、總經理；



2006年2月至2018年1月，內蒙古自治區烏海市政協副主席、民建烏海市委主委。



2018年1月至2018年8月，內蒙古自治區烏海市政協副廳級幹部；



2018年8月至今，退休。



（來源：中央紀委國家監委網站）