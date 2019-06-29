來源：網絡 中評社北京6月29日電／“全市各級紀檢監察組織要全面落實中央和市委決策部署，以更高標準更嚴要求開展好主題教育，確保主題教育取得實實在在效果。”近日，北京市委常委、市紀委書記、市監委主任陳雍對市紀委監委機關、市委巡視機構“不忘初心、牢記使命”主題教育提出要求。



為深入開展主題教育，推動學習往深裡走、心裡走、實裡走，6月10日至14日，北京市紀委監委領導班子利用一周時間開展集中學習，領導班子成員通過集中學習和個人自學，認真研讀了主題教育“必讀書目”，重點對《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》《習近平關於“不忘初心、牢記使命”重要論述選編》以及《習近平關於全面從嚴治黨論述摘編》《習近平關於黨風廉政建設和反腐敗鬥爭論述摘編》《習近平關於嚴明黨的紀律和規矩論述摘編》和習近平總書記對北京重要講話精神進行學習。集中學習“課間”還觀看《不忘初心、牢記使命、永遠奮鬥》《永遠的初心》和董必武、黃克誠、吳波、張富清等先進事跡視頻短片，堅定信仰信念，涵養為民情懷。



6月14日下午，北京市紀委監委理論中心組成員圍繞“不忘初心，牢記使命，奮力前進，推動新時代首都紀檢監察工作高質量發展”和“怎樣理解共產黨人的初心和使命”兩個主題開展交流研討。為推動主題教育取得扎扎實實的成效，在每次市紀委常委會前，安排2名理論中心組成員結合黨的歷史、首都建設、紀檢監察工作，談認識，找差距，把自己擺進去、把工作擺進去、把職責擺進去，深入分析，檢視問題。



抓好主題教育，關鍵是在“實”字上下功夫。6月24日下午，北京市紀委監委領導班子來到李大釗故居，開展主題黨日活動，重溫入黨誓詞，銘記黨的奮鬥歷程和初心使命，弘揚黨的光榮傳統。通過參觀學習，進一步深化對初心與使命的領會把握，立足職能職責，忠誠履職盡責，更加自覺地把思想和行動統一到黨中央和市委的部署要求上來，用“鐵肩”擔起北京全面從嚴治黨的政治擔當。



既要做好“規定動作”，也要做好“自選動作”。市紀委監委結合工作實際，把狠抓整改落實作為重點，提出要把“改”字貫穿始終，深入開展專項整治，把專項整治和全市紀檢監察系統警示教育大會列出突出問題、領導班子2018年度民主生活會查擺問題、紀檢監察內部督導問題結合起來，把集中治理與建立長效機制結合起來，力戒形式主義、官僚主義，務求實效，扎實深入推進紀檢監察工作高質量發展。



（來源：中央紀委國家監委網站）