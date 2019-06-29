多國領導人在G20大阪峰會期間表示支持多邊主義

來源：網絡 中評社北京6月29日電／二十國集團（G20）領導人第十四次峰會28日在日本大阪開幕。會議期間，多國領導人表示，當前單邊主義和保護主義帶來的危害令人擔憂，應堅持多邊主義，加強合作，共同應對挑戰。



日本首相安倍晉三在主持峰會時表示，世界經濟面臨較大下行風險，他對當前不斷激化的貿易摩擦深表憂慮。他說，自由和開放經濟是和平與繁榮的基礎，使用貿易限制等手段不符合任何一國的利益，各國有必要發出強烈信號，維護並強化自由、公正的貿易體制。



韓國總統文在寅在峰會講話中說，當今世界面臨新的挑戰，全球經濟面臨的不確定性和下行風險正在上升。單一國家獨自行動無法應對世界經濟面臨的新挑戰，他期待二十國集團在促進全球經濟通過自由貿易實現互利共贏方面扮演關鍵角色。



俄羅斯總統普京當天在出席俄中印領導人會晤時表示，當前形勢下，俄中印三國要堅定致力於維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，維護尊重主權、不干涉內政等國際關係基本原則，反對單邊主義和保護主義，反對單邊制裁。



此外，普京在出席峰會期間舉行的金磚國家領導人會晤時表示，當前國際貿易越來越受到保護主義、具有政治動機的限制和障礙的影響。他說，任何弱化世貿組織角色的嘗試都只能產生反作用。



英國首相特雷莎·梅在峰會期間與普京會晤時表示，英國將繼續“毫不含糊地”保護自由民主秩序。



巴西總統博索納羅在主持金磚國家領導人會晤時表示，貿易保護主義和不正當經濟行為給全球貿易帶來了壓力，危及國際貿易規則的穩定性。巴西支持多邊主義，並堅信世界經濟的發展勢頭有賴於多邊主義。

