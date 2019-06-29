伊朗或暫不突破濃縮鈾儲存量上限

中評社北京6月29日電／一名要求不公開姓名的外交人士27日說，伊朗當天不會按原計劃突破濃縮鈾儲存量上限。



法新社以這名身處奧地利首都維也納的外交人士為消息源報道，鑒於歐洲多國密集斡旋海灣緊張局勢，出於“政治原因”，伊朗“今天不會突破（濃縮鈾儲存量上限）”，也沒有跡象顯示伊朗會在本周末這麼做。



伊朗2015年與六國簽署核問題全面協議。美國去年5月退出這一協議。伊朗本月宣布，將從27日起突破協議規定的300公斤濃縮鈾儲存量上限。



伊朗、古巴和委內瑞拉駐維也納的外交官27日組織一場研討會，討論制裁與經濟議題。伊朗外交部副部長阿巴斯·阿拉格希在會上說：“我們身處一場與美國的經濟戰，而不是軍事戰，至少現在不是。”



阿拉格希認定，“經濟戰”是致使地區緊張升級的原因，只有經濟戰“停火”，局勢才可能緩解。



伊朗先前設定7月7日為另一期限，聲稱屆時啟動高濃度鈾濃縮，即突破協議規定的濃度上限3.67%。



伊朗總統哈桑·魯哈尼25日與法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍通話時說，伊朗永遠不尋求與任何國家開戰。馬克龍在日本東京出席二十國集團峰會期間回應，他將“盡最大努力”避免美伊兩國“軍事緊張升級”。



（來源：新華網）