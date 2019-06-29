日外相勸英首相候選人勿“無協議脫歐”

中評社北京6月29日電／日本外務大臣河野太郎27日向英國首相兩名候選人“喊話”，說日方不希望看到英國在沒有達成協議的情況下退出歐洲聯盟。



候選人之一、前英國外交大臣鮑里斯·約翰遜當天重申，必須如期“脫歐”。



【“拜托了”】



河野27日告訴英國媒體，他熟識約翰遜和傑裡米·亨特，就“無協議脫歐”與他們交流過日方看法。河野“希望‘脫歐’以平常、冷靜方式完成”。



河野說，面對“無協議脫歐”風險，部分日本企業正在遷出英國，更多投資準備撤離。“不要‘無協議脫歐’，拜托了。”



路透社估算，在英日企現有大約1000家，日方在英投資超過600億英鎊（約合5222億元人民幣）。



法國標致汽車公司同一天宣布，將視“脫歐”情況決定是否在英國埃爾斯米爾港生產下一代“阿斯特拉”汽車。受制於“脫歐”因素，日本汽車製造商本田公司先前關閉了設在英國的汽車廠，日產汽車公司取消在英建新廠的計劃。



約翰遜和亨特是進入英國執政黨保守黨黨首暨下任首相選舉決勝輪的兩名候選人。他們均不排除10月31日英國“無協議脫歐”的可能性。新首相定於7月24日就職。



【“不延期”】



約翰遜27日在英國伯恩茅斯一場競選演說會上重申必須如期“脫歐”，說任何英國可能再度延期“脫歐”的暗示會腐蝕民眾對政治的信任、削弱保守黨。