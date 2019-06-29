中評G20：習近平會見南非總統拉馬福薩

習近平大阪峰會上會見南非總統拉馬福薩（來源：新華社） 中評社大阪6月29日電（記者 郭至君 林艶）當地時間2019年6月28日，國家主席習近平在大阪會見南非總統拉馬福薩。



習近平強調，中方願不斷深化中南政治互信和務實合作。雙方要在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續相互支持，加強共建“一帶一路”倡議、中非合作論壇北京峰會“八大行動”同南非政府未來五年行動計劃對接，深化產能、基礎設施建設、人力資源開發、數字經濟、高新技術等領域合作。中方願同南方分享在消除貧困等方面的經驗，為南方實現發展目標提供支持。



習近平指出，中南兩國都是重要發展中大國。中方願同南方加強溝通協作，共同維護多邊主義，維護國際公平正義，維護好中南和發展中國家共同利益。



拉馬福薩表示，祝賀中華人民共和國成立70周年，祝願中國發展取得新的更大成就。南方珍視南中全面戰略夥伴關係，感謝中國長期以來的寶貴支持，願同中方加強治國理政經驗交流，將自身發展同共建“一帶一路”緊密對接。南非同樣主張國與國之間應當平等和相互尊重，反對在國際貿易中的單邊主義和霸凌行徑，支持中方維護自身正當權益。南方歡迎並支持華為等中國企業在南投資經營，願同中方密切在二十國集團、金磚國家等多邊框架內的溝通協調。



丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等參加會見。