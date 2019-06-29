站不住腳的“美國吃虧論”

中評社北京6月29日電／所謂“美國吃虧論”，其基本立論依據就是美國進口多於出口，貿易出現逆差。持此論者聲稱，幾十年沒從中國賺到什麼錢，而且幾乎所有貿易夥伴都欠美國的。



美國一些人憑借這種荒唐的邏輯，挑動社會情緒，誤導社會認知，以為倡導“買美國造”，給輸美商品設置重重關卡，就能使製造業回歸、讓就業機會上門。他們還通過渲染“外部威脅”，編造“碟中諜”劇情，用國家安全的幌子為貿易戰遮羞。“教科書式”的政客表演，“好萊塢式”的苦情戲，令世人頓生恍若隔世之感。經濟學家們嗤之以鼻，“美國一些人該回爐補補課，從經濟學基礎的ABC學起”。



“美國吃虧論”表面上是主觀主義，或者說是先驗主義，其實質是利己主義，通體散發著自私自利的腐臭——僅僅拿著自己統計的貿易逆差數據大做文章，不能以理性、公正、科學的態度來認清供求關係。他們不反思自身經濟結構弊端，不反思寅吃卯糧財政政策危害，不反思全民低儲蓄率後果，卻倒打一耙，轉移矛盾，嫁禍於人。在他們眼裡，正常的國際貿易成了掠奪，他們既看不見等價交換，也失聰於價廉物美，更忽視了貿易雙方自願簽約、互利共贏的現實，似乎貿易逆差成了單向付出，成了免費午餐，成了慈善公益。



經濟學常識告訴我們，經常項目赤字確實具有利弊兩面性，究竟哪一面效應是主導性的，要具體問題具體分析。美國學者亞當·哈耶研究發現，雖然經濟學理論通常認為長期貿易逆差對國家經濟有負面影響，但美國這個世界最大貿易逆差國的事實卻證明了一種例外。因為美國是最大經濟體，且美元是世界儲備貨幣，貿易逆差雖然導致美元“流出”，但美國在很大程度上憑借吸引外國直接投資和發行外債，又讓美元大筆回流。這種“美元紅利”效應，哪有一點因逆差而吃虧的影子？



“美元紅利”，使美國成為世界上最不用擔心長期貿易逆差的國家。貿易逆差越大，說明其獲取的“實物利益”越大。為什麼消費主義文化能夠於上世紀二三十年代首先從美國興起並發展延續至今？沒有充足的“實物利益”，美國式生活方式又是靠什麼得以長期支撐？經濟全球化背景下，“美元紅利”助力美國製造業大踏步轉移到發展中國家，在全球市場上實現成本最小化、利潤最大化，並且獲得全球產業鏈上游的超強掌控力。經濟學家們一針見血地指出，美國早就從全球經濟金融治理體系中獲得了“獨一無二的超額利益”。

