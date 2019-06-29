被“屈”扮示威者 上班警遭打罵起底

中評社香港6月29日電／警察總部前晚再被示威者圍堵，當時一名在警察總部上班的警員，不但被“屈”假扮示威者衝擊，更慘被網民“起底”公開社交網站照片，成“惡搞”對象。警方對此予以譴責，並對有人故意散布謠言表示極度遺憾。警方雖已作出澄清，但立法會反對派議員範國威及大量網民“炒車”後，仍繼續轉發相關謠言抹黑警方，其心可誅。



翻看前晚事發時片段可見，一名身穿灰色衣服的男子被大量示威者追逐，及後沿扶手電梯逃上警察總部大門的平台。立法會議員楊岳橋及譚文豪上前了解。該男子打了一通電話後，兩名軍裝警員手持盾牌拉開閘門，讓該男子進入，示威者隨即起哄。不同版本的謠言及陰謀論隨即在網上散播，猜測警方派“臥底”假扮示威者煽動衝擊。



警察公共關係科總警司謝振中昨早澄清，該人是一名返夜更的警員，當時被一批暴力示威者刻意阻撓，甚至遭肢體衝撞，阻礙他返回警察總部；惟網上湧現大量傳言，誣蔑該名警員假扮示威者鼓動衝擊，“其實當時我的同事預備返工，受到不禮貌對待，我對這些暴力示威人士予以強烈譴責！”



他表示，事發時是大約晚上十時許接近十一時，屬警方由中更轉為夜更的返工時間，該名警員發覺西面夏慤道入口已有堵塞情況，遂嘗試由東面進入警總，但遇上暴力示威者。



警方稱，該名警員走到報案室平台入口時，被示威者擁上，於是拿起地上的雪糕筒及清潔水撥作防衛。



千警資料被公開 有人欲滋擾



另外，“匿名者”黑客公然向警隊挑戰，把過千名警務人員的個人私隱“起底”放到網上公開，該網站服務器更位於美國。大公報記者昨日登入該“D”字頭上載平台，相關頁面及討論區帖文已删除。謝振中稱，由6月12日至今，有1000名警察的個人資料被“起底”放上網，涉及名字、電話、住址，甚至家人資料等，有同僚家人的工作地點，曾經有疑似示威者嘗試作出滋擾，他對此表示強烈譴責。