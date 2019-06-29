美國下一代火星車上的“黑科技”

中評社香港6月29日電／美國航天局本周宣布，將於今年秋季舉行為美國下一代火星車“火星2020”正式命名的比賽，並邀請全美青少年參與，以激發他們對航天任務的興趣。



據新華社報道，除了命名比賽外，美國航天局近期還公布了“火星2020”使用的一些“黑科技”，涉及探測器著陸過程、氧氣供應、獲取水資源和宇航服等方面，不妨一起來看看。



著陸



按計劃，“火星2020”將於2020年7月發射升空，次年2月在火星赤道以北的耶澤羅隕石坑登陸，以尋找這顆紅色星球可能曾有生命存在的跡象。



進入火星大氣、下降與著陸是探測器順利開展任務的前提條件。據介紹，“火星2020”減速傘上的傳感器將記錄它進入火星大氣層時升溫及運行情況，從而幫助工程師優化未來載人探測器及宇航員栖息設施等大型太空設備的著陸設計。



“火星2020”搭載了一個名為“地形相對導航”的系統。在朝著火星表面降落的過程中，這個系統將會對比預先加載的地形圖和它拍到的地形圖，自動調整下降軌跡，以降至安全著陸點。



美國航天局說，正是由於研製出“地形相對導航”，任務團隊才選擇耶澤羅隕石坑作為著陸點。這裡有大量巨石和懸崖，多處為風蝕地貌，這種地質多樣性對此前的火星著陸任務來說太過危險。未來，這種自主導航技術有可能應用在人類登陸火星前向這顆紅色星球上投放相關設備。



氧氣



宇航員在火星上生活需要穩定的氧氣供應，如果從地球運輸代價高昂。“火星2020”搭載的“火星氧氣就地資源利用實驗（MOXIE）”設備將探索一種替代方案，嘗試把火星大氣的主要成分二氧化碳轉化為氧氣。