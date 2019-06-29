住建部和上海市同日召開發布會釋疑

中評社北京6月29日電／近期，我們關注了上海正在進行的垃圾分類工作。即便你不是身在上海，最近可能也在網上看到了不少相關的消息、其中也於不少段子。比如，前不久，一張小龍蝦到底怎麼做垃圾分類的圖在網絡上引發熱議，吃剩下的小龍蝦殼究竟屬於幹垃圾還是濕垃圾？再比如，喝完的奶茶杯和吸管是屬於幹垃圾還是可回收垃圾？



這些問題，的確難度不小。6月12日，隨著上海市綠化和市容管理局發布《上海市生活垃圾分類投放指南》，上海進入全民學習垃圾分類時代。而從下周一，也就是7月1日開始，《上海市生活垃圾管理條例》將正式施行。面對輿論的討論、和一些質疑的聲音，28日上午，上海市召開垃圾分類新聞發布會，回應了一系列些熱點問題。



做到“一小區一方案”，滿足不同人群個性化需求



上海《生活垃圾管理條例條例》不僅明確了生活垃圾要分類投放，還提出了“定時定點”的要求。定時定點要在大多數社區落地，涉及到“撤桶並點”，將社區樓道內或門洞前的垃圾桶撤走，集中放置在指定點位，居民只有在固定時間段內前往這些點位，才能投放垃圾。這對於像邵先生一樣的上班族而言造成了不方便，有的居民不是很理解。



邵先生：“我們不可能上班時間請假來扔垃圾。”



針對“定時定點”如何因地制宜地實施，市綠化市容局副局長唐家富表示，市民反映問題主要是“時間不合理、點位不合理”，因此必須做到“一小區一方案”並充分與居民溝通。



唐家富：“比如夏天晚上吃西瓜，定到7點半就不太合理。同時也要滿足“996”和老年人等的個性化需求，技術手段也可以採用，保證並通過安裝監控、設置“誤時投放點”等方式方便上班族扔垃圾。”



目前上海分類實效快速提升