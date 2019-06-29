中評社北京6月29日電／杭州是全國首批垃圾分類試點城市之一。今年5月底，因垃圾錯投混裝，杭州采荷街道某小區的張先生被城管罰款50元，這是江幹區首次對住戶的垃圾分類不規範行為進行查處。昨天，支付寶推出了多款垃圾分類小程序，千餘種垃圾可以一鍵查詢分類。



使用方法非常簡單：用戶通過支付寶查詢垃圾分類有兩種途徑：支付寶內搜索“垃圾分類指南”，即可進入小程序，輸入須丟棄的垃圾名稱，立即獲取正確分類結果。另外，也可以搜索“垃圾分類向導”小程序，通過搜索或直接上傳垃圾圖片的方式，獲取分類結果。



“市民垃圾分類熱情持續走高，網上各種攻略層出不窮，紙質指南容量有限，市民在實際操作中，還有不少困惑。”“垃圾教授”、浙江省長三角循環經濟技術研究院院長杜歡政舉例：“比如寵物糞便、口紅要怎麼分？而小程序就能把這些比較冷門的分類都囊括進去。”他認為，引入互聯網技術是積極推廣垃圾分類知識的又一創新舉措。



據介紹，此次上線的垃圾分類小程序涵蓋4000多種類垃圾，並將不斷更新，“垃圾分類並非一成不變，隨著垃圾處理技術的發展，有些幹垃圾未來可能會變成可降解處理濕垃圾，分類指南也會持續更新，歡迎大家多給我們‘出難題’。”杜教授說。



記者還注意到，在“垃圾分類指南”小程序內輸入“舊衣服”等可回收物，還可以直接預約上門“收垃圾”，和快遞一樣方便。“這是支付寶去年上線的垃圾分類回收平台，廢舊報紙、紙箱、塑料瓶、碎玻璃等，都可在線下單，免費上門回收。”支付寶工作人員譚薇薇介紹。



支付寶“垃圾分類回收平台”目前在杭州提供三類上門回收垃圾服務：廢棄家電回收、舊衣回收、可再生垃圾回收。其中，可再生垃圾回收在杭州下城區，目前有50多個小區試點，另兩類全市覆蓋。



（來源：錢江晚報）