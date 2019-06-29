首屆中非經貿博覽會向公眾開放

中評社北京6月29日電／首屆中非經貿博覽會在28日和29日對公眾開放展區。設立在湖南國際會展中心的八大展區，53個與我國建交的非洲國家，以及28個中國省市區和新疆生產建設兵團都設有展館。



在中非合作重點企業展區，中國電信正在展示5G遠程無人駕駛技術，工作人員使用一個控制台，就可以通過5G技術，遠程操控30公里外的一台小轎車，延時僅有10毫秒。



5G＋智能醫療、5G＋智慧旅遊，5G絕對是本次中國展區的熱點，不少非洲國家代表都來到這裡尋找合作機會。



說到這個展區的“人氣王”，非這個身高2.4米的泰坦智能機器人莫屬了。它唱歌、跳舞、演講無所不能，還能迅速運用視頻識別來和你聊天。



在中非合作成就展區，可以看到在電子、汽車、醫藥、基礎設施建設等領域中國和非洲之間合作的進展。比如這個肯尼亞蒙內鐵路的沙盤，就展示了鐵路沿線如何設置100多個動物通道來最大限度地減少對野生動物的影響。



在中非經貿博覽會上，不僅可以看到中國和非洲國家之間在貿易、投資領域的合作，同樣可以看到中國和非洲在文化領域日益密切的交流。比如在展區可以看到一個為電視劇譯製作配音的體驗中心。這裡展示的就是如何將中國熱播的電影、電視劇等影視作品翻譯成非洲的幾種語言在非洲播出，這些作品受到了大批非洲觀眾的喜愛。



如今僅這家公司的年翻譯產量就在1萬小時以上。在非洲市場，最能代表中國文化的家庭劇等格外受歡迎。



（來源：央視網）