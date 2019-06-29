全力推進全國生活垃圾分類

中評社北京6月29日電／住房和城鄉建設部28日召開例行新聞發布會表示，下一步將繼續會同有關部門多措並舉全力推進生活垃圾分類工作。



住房和城鄉建設部城市建設司副司長張樂群說，要用綜合的、全局的思維統籌考慮，以黨建為引領，推動“一把手”親自抓。要切實從娃娃抓起，加強生活垃圾分類等生態文明教育。要以社區為著力點，加強主動宣傳，凝聚社會共識，營造全社會參與的良好氛圍。



同時，要加快生活垃圾分類設施建設，完善垃圾分類技術設施標準，加強分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理各環節有機銜接。加強法制建設，通過推動立法加強源頭減量，提升生活垃圾全過程管理水平。



張樂群介紹，全國生活垃圾分類工作由點到面逐步推開，取得初步成效。截至目前，134家中央單位、27家駐京部隊和各省直機關已全面推行生活垃圾分類；46個重點城市分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理的生活垃圾處理系統正在逐步建立，已配備廚餘垃圾分類運輸車近5000輛，有害垃圾分類運輸車近1000輛，並將繼續投入213億元加快推進處理設施建設，滿足生活垃圾分類處理需求。



根據國務院發展研究中心“中國民生調查”課題組2018年對46個重點城市的入戶調查結果，進行生活垃圾分類的家庭占38.3%，較2017年增長11.4%。



（來源：新華網）