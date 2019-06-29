我國水土流失面積七年減少21.23萬平方公里

中評社北京6月29日電／6月28日，水利部舉行新聞發布會，介紹我國水土流失面積最新監測結果。水土保持司司長蒲朝勇在會上介紹，2018年，水利部開展了全國水土流失年度動態監測工作，首次實現了國土面積全覆蓋，這次動態監測工作主要採用衛星遙感技術結合野外現場調查開展，監測結果顯示：2018年全國水土流失面積273.69萬平方公里，與2011年相比，水土流失面積減少了21.23萬平方公里，相當於一個湖南省的面積，減幅為7.2%。據了解，當前我國仍有超過國土面積1／4的水土流失面積，面積大、分布廣，特別是中西部地區基礎設施建設與資源開發強度大，水土資源保護壓力大，黃土高原、東北黑土區、長江經濟帶、石漠化等區域水土流失問題依然突出。



據統計，水土保持以獎代補平均降低工程建設成本20%，撬動社會投入比例100%，增加水土流失治理面積21%，治理區群眾的參與度和滿意度明顯提高。



“下一步，我們將結合水土保持工作實際，總結經驗，進一步完善政策機制，在國家水土保持重點工程中全面推行以獎代補方式。同時，指導和鼓勵地方出台相關政策，發揮好政府投入的撬動作用，充分調動社會力量和群眾參與水土流失治理的積極性，加快水土流失治理速度，提升治理質量和效益。”蒲朝勇說。



（來源：農民日報）