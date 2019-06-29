中評現場：國民黨初選台中政見會三點登場

國民黨2020初選第二場政見會的四項議題提問題目。(中評社 林谷隆翻攝) 中評社台中6月29日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020初選第二場政見發表會29日下午3點在台中登場，主題為青年、社會、文化、教育四大議題，高雄市長韓國瑜、鴻海集團前董事長郭台銘、前黨主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋等五人第二次過招，將會激起什麼火花備受外界期待，國民黨主席吳敦義也將全程出席。



第二場政見會在29日下午3點至5點在台中福華飯店17樓福華廳舉行，由電森電視承辦進行實況轉播，並於國民黨官方Facebook同步直播。接下來第三場將於7月3日在台北舉行。



本場政見發表會，流程分成兩個階段，第一階段參選人發表政見，發表順序為：張亞中、朱立倫、郭台銘、韓國瑜、周錫瑋，每位參選人發言12分鐘，共計60分鐘。



第二階段則是由主持人進行2個提問，分次於現場抽題及說明，每次時間2分鐘；每位參選人回答3分鐘，共計34分鐘。回答順序：第一題為周錫瑋、韓國瑜、郭台銘、朱立倫、張亞中；第二題為韓國瑜、郭台銘、朱立倫、張亞中、周錫瑋。



聚焦在主題為青年、社會、文化、教育四項議題，依據國民黨中央事先公佈的題目如下：



“青年”題目：台灣青年正面臨學用落差、薪資低落、無力購屋和結婚生子等壓力，普遍有看不見未來焦慮感。請問如果您當選“中華民國總統”，將如何解決年輕人的困境？



“社會”題目：蔡英文上任以來，“一例一休”兩度修惡，造成勞資對立與罷工頻傳等嚴重社會問題，請問如果您當選“中華民國總統”，將如何維持勞資和諧、保障勞工權益？



“文化”題目：台灣文化以中華文化為基底，融合外來文化，豐富且多元。蔡英文就任以來，以“轉型正義”為名，主導去中華文化的斷根政策。請問如果您當選“中華民國總統”，如何導正目前偏差的文化政策？



“教育”題目：蔡英文就任以來，政治力介入，教育政策失敗，課綱亂改、考招亂象、大學崩壞、教師尊嚴盡失等等，從未提出句“國家”競爭力的教育發展策略。請問如果您當選“中華民國總統”，將如何撥亂反正，全面解決教育問題？