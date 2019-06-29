土地管理法修正案二審小組審議

中評社北京6月29日電／民以食為天，食以地為本。28日下午，十三屆全國人大常委會第十一次會議分組審議土地管理法時，與會者表達了對顯化農民權益、促進改革發展、堅守耕地紅線不動搖等問題的高度關注。



進一步顯化農民權益



徵地制度改革、集體經營性建設用地入市、宅基地制度改革，是二審修正案草案的亮點，在此過程中如何進一步顯化農民土地權益，受到與會者高度關注。



譚耀宗委員說， 在規範土地徵收程序方面，草案規定了徵收協商程序前置，同時進一步完善了關於補償的基本原則、標準的規定，讓農民更多分享土地增值收益。在農民住宅徵收補償上，不再是“參照徵收耕地標準”補償，而是強調對農民居住權和住房財產權益保障，更能體現農民住房和宅基地使用權的真實價值。建議在徵地時對公共利益認定的程序、公共利益認定爭議的裁決機制等做出規定。



鮮鐵可委員說，土地管理法修正案草案二審稿主要聚焦改革關注的重點問題，總體可行。建議在土地利用總體規劃一章中，明確適當增加農村產業用地的規定，以滿足鄉村振興發展二、三產業的需要。現有土地利用法規很少考慮農村產業發展用地，導致農村產業建設用地普遍偏少，農村即使引進了高質量企業，也很難落地。



促進城鄉改革發展



土地是基本制度，事關改革發展大局。從建立國土空間規劃“多規劃合一”到農村不動產登記等問題，受到與會者高度關注。



程立峰委員說，中央剛剛發布關於建立國土空間規劃體系並監督實施的若干意見，土地管理法修正案要與此銜接。“多規合一”之後，不再編制土地利用總體規劃和城鄉規劃，中央明確了時間表和任務圖，特別對2020年工作任務提出明確要求，土地管理法修正要處理好與兩個規劃的關係，在保持一定連續性同時，要與改革精神相銜接。