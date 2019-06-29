星援APP被查　流量明星微博“人氣”猛跌

中評社北京6月29日電／刷量APP被查，流量數據大跳崖



動輒數千萬播放量，全國平均每十人就有人轉發過的微博……過去一段時間，流量明星社交網絡互動數據的天文數字令人瞠目結舌。然而，自從明星蔡徐坤上億次微博轉發量的幕後推手“星援”APP被查後，近半個月來，大批流量明星的微博“人氣”猛跌，真可謂“潮退方知誰在裸泳”。



頂級流量數據縮水近九成



此前“星援”APP幕後主犯供稱，曾幫100多名明星“提高人氣”。



曾經因“一億轉發”而震驚全網的明星蔡徐坤，在6月17日和18日發布的兩條微博轉發量均為20多萬次。而他在6月10日之前發布的微博轉發量和評論量基本超過100萬。由於微博在今年年初將轉發量顯示最高設為“100萬＋”，實際其熱門微博轉發量曾超三千萬次。去年8月2日，蔡徐坤發布的個人歌曲《Pull up》轉發量破億，而2018年上半年全國微博用戶才3億多人，相當於每3名用戶就有1人聽過這首歌曲，但實際上這首歌曲的傳唱度遠未及此。從數千萬次轉發到20餘萬次轉發，蔡徐坤的微博轉發量只剩下一個零頭。



另一位曾憑借2012年的一條微博創造“一億評論”吉尼斯世界紀錄的明星鹿晗，今年3月分享了一張與明星鄧超的合影，轉發量達到91萬次；6月12日鹿晗再次發布一張與鄧超、陳赫的合影，無論是照片中的人物與原創圖文形式都與前者相似，但轉發量驟降至11萬次，比之前縮水近九成。



此外，在電視劇《我的真朋友》開播之際，作為主演的明星朱一龍發布帶有劇照的微博，轉發量顯示為“100萬＋”；僅過了1個月，在電視劇收官之日，也就是“星援”APP被查後第四天，朱一龍再次發布有關該劇的圖文內容，轉發量降為21萬次，縮水八成。此外，記者隨機瀏覽楊幂、張藝興、孟美岐等明星的微博，發現他們的微博轉發量都有不同程度下降。