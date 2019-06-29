美國再就土耳其買俄制S－400發制裁威脅

（圖片來源：網絡） 中評社北京6月29日電／美國代理國防部長馬克·埃斯珀26日向土耳其官員表明態度，稱如果土耳其執意購買俄羅斯製造的S－400型防空導彈系統，土方可能面臨美方經濟制裁。



埃斯珀當天出席北大西洋公約組織防長會議期間會晤土耳其防長胡盧西·阿卡爾。埃斯珀重申，如果土方購買俄制S－400系統，美方不會允許土方繼續參與F－35型戰機項目。



一名跟隨埃斯珀出訪的美國國防部高級官員說，埃斯珀與阿卡爾“坦率”討論，但會面沒有讓雙方改變各自立場。



埃斯珀告訴隨行媒體記者，他傳遞的信息相當直接：“許多年來，土耳其一直是（美方）信任的夥伴和盟友，購買S－400削弱了這一點。”按照美方官員的說法，埃斯珀告訴阿卡爾，土耳其正式接收S－400以前仍有機會“挽回局面”。



土耳其與俄羅斯2017年簽訂S－400採購協議，使原本緊張的土美關係進一步惡化。美國及其主導的北約反對土耳其採購S－400，理由是這一俄制系統與北約防空系統不兼容，且S－400配備的雷達系統一旦獲得與F－35相關數據，就能夠定位並追蹤美國及其盟國的這種戰機，致使後者難以躲避俄方攻擊。



美方先前多次要求土方取消S－400訂單，威脅施行制裁、暫停向土方交付F－35戰機零部件並暫停F－35項目合作，但土方堅持履行與俄方的合同。



土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安27日說，在先前與美國總統唐納德·特朗普的交談中，他感覺美方不會對土方施行制裁。埃爾多安重申，土方已經購買S－400，俄方預期7月中上旬開始交付這一系統。



（新聞來源：新華網）