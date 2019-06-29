特朗普：願和朝鮮領導人握手打招呼

中評社北京6月29日電／當地時間6月29日一早，正在日本大阪出席二十國集團（G20）領導人峰會的美國總統特朗普通過個人社交媒體賬號發布消息稱，結束在日本的行程後，他將訪問韓國，並提議“如果（朝鮮）金正恩委員長看到這（消息），我願與他在（朝韓）邊境的非軍事區（DMZ）握手打招呼。”



據新加坡《聯合早報》早先報道，韓國總統文在寅的發言人6月24日在新聞簡報會上宣布，特朗普在G20大阪峰會結束後，將於6月29日對韓國開始為期兩天的訪問，6月30日與韓國總統文在寅會面，“深入探討如何共同努力以促進持久和平”。



此外，一名韓國官員表示，特朗普正在考慮訪問劃分朝韓的非軍事區。特朗普在2017年的訪韓行程中原本打算造訪這裡，但因濃霧取消。



這一消息即刻引起了各界對“特朗普是否將與金正恩再度會面”的猜測。去年4月，金正恩與文在寅正是在這一非軍事區首都舉行了歷史性會晤。



除了特朗普的訪韓行程外，美朝間近期的互動也釋放了些許信號。



在今年2月的越南河內“金特會”未達成協議後，朝美兩國的互動似乎陷入了一段“冷靜期”，但在近期，兩國領導人再度互致信件。



上周，特朗普在白宮訴記者，朝鮮領導人金正恩為他送來生日祝福，“只是一封非常友好的信。我們的關係非常好。”



美國國務卿蓬佩奧隨後表示華盛頓已經做好“立即”與朝鮮恢復會談的準備。他在6月23日從華盛頓啟程展開中東與亞洲之行前談到了特朗普給金正恩的信件。“我希望這能夠為我們與朝鮮展開重要的磋商提供良好的基礎。”蓬佩奧表示，華盛頓已經做好“立即”與朝鮮恢復會談的準備。



另據路透社報道，6月26日在接受多家通訊社的書面聯合採訪時，文在寅表示，朝美雙方已展開對話，磋商第三次領導人會晤的事宜。