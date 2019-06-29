美民主黨第二場辯論火星四濺

中評社北京6月29日電／當地時間27日晚，美國民主黨總統參選人首輪公開電視辯論在佛羅里達州邁阿密舉行第二場，領跑民調的前副總統拜登和佛蒙特州參議員桑德斯均出席。相較26日第一場辯論的平淡無奇，27日的辯論由於兩位民主黨參選領頭羊的加入而更為外界所關注，連正在日本大阪出席G20峰會的美國總統特朗普也在推特上加入戰局。



美國合眾國際社27日報道稱，特朗普是這場辯論的眾矢之的。拜登第一個點名特朗普，稱特朗普“認為華爾街成就了美國，而實際上是普通的中產階級成就了美國”。參議員哈里斯抨擊特朗普的大規模減稅，是為頂尖的1%富人服務的。桑德斯則稱特朗普在競選時撒謊，未能兌現對工薪階層的承諾，是偽君子、病態的騙子和種族主義者。



在移民問題上，作家出身的參選人威廉姆森說，將移民兒童與父母分離並逮捕他們，是國家主導的犯罪。參議員吉利布蘭德則認為，特朗普做的最糟糕的事情，是他不把錢投在打擊跨境恐怖主義、人口販賣、販毒和槍支走私上，而是投到以營利為目的的監獄。她還批評說，特朗普迫使移民家庭分開，讓美國的道德基礎分崩離析。



當候選人被問到是否支持全民醫保，以至廢除私人保險時，桑德斯和哈里斯舉手表示支持。而對於是否向無證移民提供醫保，所有候選人都舉起了手。拜登認為桑德斯的全民統一醫保方案不可行，並表示尋求逐步擴大醫保覆蓋範圍是更務實的做法。特朗普在日本忙裡偷閑觀看了辯論，他發推特說：“所有的民主黨人都舉手贊成為數百萬非法移民提供無限制的醫療保障。先照顧美國公民怎麼樣？比賽到此結束！”隨後，特朗普又發推文說，“在日本很好地代表了我們的國家，聽說‘瞌睡喬’和‘瘋狂的伯尼’今天都過得不怎麼樣，一個累慘了，一個瘋了。嗯，這有啥大不了的？”“瞌睡喬”是特朗普送給拜登的外號，嘲笑拜登在國際消防員協會的演講讓觀眾打瞌睡，“瘋狂的伯尼”則是2016年特朗普參加總統競選時給桑德斯起的外號，因為桑德斯當時的支持率很高。



一開始，拜登試圖將所有“火力”集中在特朗普身上。但是，《紐約時報》認為，拜登雖然借著“豐富政治經驗”和前副總統的光環在民調中領先，但由於以往的投票記錄和政治觀點，他遭到了其他人的“圍攻”。來自加利福尼亞州的國會眾議員斯瓦維爾（38歲）稱，自己6歲的時候拜登就曾經以參議員的身份來加州競選，他記得當時拜登說過“是時候選出新一代領導人了”，斯瓦維爾認為，拜登這句話直到今天仍然是對的，並建議拜登“將火炬傳遞給新一代的民主黨人”。對此，拜登回應稱，“我還是會緊握這把火炬。”有趣的是，當主持人問“上任後的第一件事會做什麼”時，其他人都是中規中矩的“控槍、減稅、解決氣候變化”等，而拜登的回答是“打敗特朗普”。

