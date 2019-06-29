南方共同市場與歐盟達成歷史性協定

中評社香港6月29日電／南方共同市場和歐洲聯盟經過20年的談判後，今天達成一項涉及25%全球經濟和7.8億人口（幾乎占10%世界人口）的歷史性貿易協定。



據中央社報道，巴西總統波索納洛與法國總統馬克宏今天在日本大阪舉行的20國集團（G20）會議前討論這一議題後，發布相關聲明。



波索納洛在推特發文指出，“這是巴西有史以來最重要的貿易協定之一，將為巴西經濟帶來巨大利益”。



歐盟執委會主席榮科也在推特上寫道：“在國際貿易關係緊張之際，歐盟發出這個強烈的信號，倡議基於規則的貿易。這是歐盟有史以來達成的最大貿易協定，其結果將對環境和消費者有利。”



根據巴西經濟部預測，這項協定意味著巴西國內生產毛額（GDP）將在15年內增加巴西幣3360億元；如果把減少非關稅壁壘等因素考慮在內，GDP成長潛力可能達到巴西幣4800億元。巴西政府還預測，到2035年，巴西對歐盟的出口將增加約巴西幣3840億元。



目前，歐聯是南方共同市場（Mercosul）的第2大貿易夥伴，而南方共同市場是歐盟的第8大貿易夥伴。歐盟聲明指出，這項協定仍需由2大經濟體國家修訂，內容涉及廣泛，包括監管框架、關稅、衛生規則、智慧財產權和公共採購等領域，例如巴西公司將可以參與歐

盟的投標。



巴西農業部聲明指出，橙汁、水果和可溶性咖啡等國產品將享有折扣率，而肉類、糖和乙醇等產品出口商將通過配額制取得更多外銷到歐洲市場的機會。



這項協定將取消南方共同市場進口歐洲產品的大部分關稅，尤其是工業、農業和糧食產業部門。



南方共同市場由巴西、阿根廷、巴拉圭和烏拉圭在1991年簽署“亞鬆森條約”成立，目前是世界第3大經濟體，僅次於北美自由貿易協定（Nafta）和歐盟，其GDP總值為2.8兆美元。



兩大經濟體達成的貿易協定簽署國也承諾執行並遵守“巴黎氣候協定”，限制溫室氣體排放量，以及富國向貧窮國家提供財政支援，以適應氣候變遷和採用再生能源。



根據歐盟，協定的部分內容將涉及可持續管理、森林保護、工作條件和促進具有環境責任的經濟發展。



然而，非政府組織綠色和平組織（Greenpeace）認為，這項協定對兩大洲來說將是一場“災難”，因為污染氣體排放量將增加，農村工人的生活品質將惡化。



綠色和平組織貿易專家阿格斯（Naomi Ages）表示，歐盟需要停止締結有利於大型貪婪公司出口機會的貿易協定，因為它們完全無視對社會和環境造成的損害。