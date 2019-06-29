菲律賓軍隊指揮所附近發生爆炸致3名軍人死

中評社北京6月29日電／據中新網援引俄羅斯衛星網報道，菲律賓蘇祿省武裝力量指揮所附近發生爆炸，造成3名士兵死亡，另有9人受傷。



據報道，菲律賓武裝力量西棉蘭老島司令部發言人表示，軍人是襲擊的直接目標。他說，政府軍正在該地區採取清剿行動。目前，受傷者已被送到軍醫院。



有當地媒體稱，爆炸由2名自殺式恐怖分子發動。他們設法進入了軍事基地。



報道稱，軍人們抓獲了其中一名恐怖分子，但他將炸彈引爆。第二名恐怖分子在指揮所停車場製造了爆炸。



（新聞來源：文匯報）