美眾議院通過參議院版本法案應對邊境移民危機

中評社北京6月29日電／美國國會眾議院當地時間27日晚表決通過參議院26日通過的46億美元撥款法案，以應對南部邊境出現的移民危機。



在當日的投票中，305票贊成、102票反對。值得注意的是，在民主黨眾議員中，有95人投票反對，129人贊成。關於該項法案的表決也成為近來眾議院民主黨人內部分歧最大的一次。



眾議院議長、民主黨人佩洛西當日表示，當前最重要的是處在邊境的兒童，必須保證能給這些兒童提供保障的資源盡快到位。為了實現這一“首要目標”，“我們只能不情願地通過參議院版本法案”。



由於國會下周將進入長達一周的獨立日休會，兩院議員均希望在休會前就該法案達成一致，以盡快撥款緩解邊境移民危機。眾議院民主黨人中的溫和派多次表示應當通過參議院版本法案，而激進派則堅持眾議院版本。



眾議院25日曾表決通過涉及邊境移民危機的法案，該法案後在參議院的表決中未能通過。參議院26日推出有別於眾議院版本的法案，得到兩黨參議員共同支持，以高票通過。



據悉，眾議院和參議院兩個版本法案均包含逾10億美元擬被用於為被拘留的非法移民提供住所和食物、近30億美元用於照顧無人陪伴的移民兒童。相比於眾議院版本，參議院版本中不包括對“移民收容中心”居住條件的嚴格要求，新添加對國土安全部下屬移民及海關執法局的撥款。



佩洛西26日曾表示，眾議院不會通過參議院版本，並對參議院版本提出多項修改意見。有美媒援引知情人士消息稱，佩洛西27日在與美國副總統彭斯近1小時的通話後，決定支持參議院版本法案。