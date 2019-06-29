中評現場：藍台中政見會只見一部挺郭宣傳車

國民黨台中政見會場外，只見一部挺郭台銘的宣傳車。（中評社 趙家麟攝） 中評社台中6月29日電（記者 趙家麟）中國國民黨2020初選第二場政見會，29日下午在台中登場，中午，場外附近只停放了一部郭台銘的宣傳車，還看不到各路人馬的支持者，場外還立了“公民陣線”的旗幟，準備在場外召開記者會，進行“公民提問”。



國民黨初選政見會，首場在高雄舉行主題設定在兩岸、國防、外交，29日的台中場政見會，主題包括青年、社會、文化及教育。



政見會下午3時至5時，中午12時左右，政見會場所在的台中福華酒店，工作人員已經進駐，多家媒體的SNG車也到現場。場外還看不到各路人馬的支持者，只有附近的停車場放了一部挺郭台銘的宣傳車。



在會場外的路口，中午立起了一面“公民陣線”的旗幟，稍後準備舉行一場街頭記者會，向國民黨進行“公民提問”。相關人員表示，國民黨的政見會沒有開放公民提問，他們在高雄政見會時已在場外表達訴求，29日台中場要繼續到會場外向參選人提出公民社會的關切訴求，包括軍公教權益、財政、同性婚姻、核能等。



國民黨2020初選民調將在7月8日至14日舉行，7月15日公布結果，7月17日提報中常會，7月28日的全代會正式通過提名。