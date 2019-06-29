青島地鐵施工方自爆黑料　背後有何隱情

中評社北京6月29日電／近日，青島地鐵1號線外部電力管道配套工程施工方相關負責人劉飛雲，在網上自曝工程存在質量問題，引發熱議。劉飛雲稱，這一工程的鋼筋間距、錨固和混凝土墊層等都存在質量問題，有較大的安全隱患，一旦投入使用，後果不堪設想。



聽到這，大家可能會納悶兒，既然劉飛雲知道工程存在安全隱患，為何還要“偷工減料”？又為什麼要自己舉報自己呢？



施工方拖欠員工百萬元工資，又未按圖紙施工



資料顯示，此次在網絡上公開“舉報自己”偷工減料的當事人劉飛雲是青島遠望建築安裝工程有限公司（以下簡稱“遠望公司”）的大股東。今年3月，在中間人的介紹下，劉飛雲的“遠望公司“和青島順源達勞務有限公司（以下簡稱“順源達公司”）簽訂了一份《電力土建工程施工勞務分包合同》，根據合同內容，施工地點為青島市城陽區春陽路，分包工作對象和範圍包括：支模、排管澆築、墊層、鋼筋製作等內容。劉飛雲告訴記者，該工程是青島地鐵1號線外部電力管道配套工程，而他們公司主要負責1號線開閉所外電源管廊項目的工程。



劉飛雲：“開閉所外電源是幹什麼的呢？就是地鐵沒有線路，我們從一個有電的地方給它拉個電源過來，一共全長7.7公里。”



據了解，該標段總承包方為中國葛洲壩集團電力有限責任公司，總承包方通過青島永利捷電力工程有限公司（以下簡稱“永利捷公司”）、青島順源達勞務有限公司等層層分包，最終由他所在的“遠望公司”來實際施工。劉飛雲告訴中國之聲記者，從今年3月起，因為和他簽訂分包合同的“順源達公司”沒有按時發放工資，引發了工人的不滿。迫於工人的壓力，“遠望公司”在今年的5月19日向“順源達公司”發出了停工通知。



劉飛雲：“全部工人是120多人，工人工資累計達到了140萬左右到150萬。”

