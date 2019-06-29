中國儲備資產規模全球第一

（圖片來源：網絡） 中評社北京6月29日電／國家外匯管理局27日發布數據顯示，2019年一季度，經常賬戶順差490億美元，非儲備性質的金融賬戶順差488億美元。



具體數據看，2019年一季度，經常賬戶順差490億美元，與當期國內生產總值之比為1.5%。國際收支口徑的貨物貿易順差947億美元，同比增長83%；服務貿易逆差634億美元，同比下降14%。非儲備性質的金融賬戶順差488億美元，其中，直接投資淨流入265億美元，證券投資淨流入195億美元。此外，剔除匯率、價格等非交易因素影響，一季度我國外匯儲備增加100億美元。



“2019年，我國繼續推動經濟高質量發展和全方位對外開放，有助於夯實國際收支平穩運行的基礎。預計我國國際收支將延續經常賬戶基本平衡、跨境資本流動總體穩定的發展格局。”國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英說。



從我國國際投資頭寸狀況看，3月末我國對外資產73817億美元，較2018年末增長0.8%。我國對外負債54306億美元，較2018年末增長4.6%。其中，外國來華直接投資增加1012億美元，增長3.7%；證券投資負債（即外國購買中國發行的證券）增加1593億美元，增長14.5%。



3月末，我國對外淨資產19511億美元，較2018年末下降8.4%，主要受資產價格變化等估值因素的影響。



王春英解釋，一季度境內股市和香港股市漲幅較大，非居民持有我國企業發行的股票市值增加，這部分屬於我國的對外證券投資負債，市值上升帶動負債增加，我國對外淨資產的規模相應減少。



“總體看，我國儲備資產規模仍位列全球第一，對外各類投資有序進行，來華各類投資穩定增加，國際投資頭寸狀況仍較穩健。”王春英說。



（新聞來源：人民網）