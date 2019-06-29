新帥上任，老馬准備好了嗎？

（圖片來源：網絡） 中評社北京6月29日電／“我回來了！你們准備好了嗎？”在為走馬上任特意攝制的短片中，馬布裡意氣風發地面對鏡頭綻放微笑。昨天下午，北京控股籃球俱樂部在球隊駐地為馬布裡舉行見面會，後者將出任北京紫禁勇士隊主教練，據悉合同為三年。



這也是北京籃球“城市英雄”馬布裡第一次執掌職業球隊教鞭。老馬，真的准備好了嗎？



“雖然是第一次當主教練，但我有超過20年的職業球員經歷，在CBA也打拼了近10年，從不同教練身上學到了很多東西。”老馬滿懷信心地回答。他還特意提到了效力於首鋼隊時的主教練閔鹿蕾，“我從閔指導那裡學到了很多在CBA贏球的方法。”



老馬坦言，剛接到掛帥北控男籃的邀請時，自己曾經很猶豫，“我不知自己是否已經做好了轉型的准備。”但當俱樂部表示“球隊需要你”時，老馬下定決心，用“yes”來回報兩年前的恩情，“當我想再延續一年職業生涯的時候，是北控把我留在了北京。”



自信的同時，老馬也承認，新的身份意味著“任何事都是挑戰”。他坦言，從球員到主教練，思想的轉變需要時間，“對我來說，每一天都會是嶄新的。”



話雖如此，但面對球員時，老馬已頗有主教練的“範兒”了。他的第一次訓話簡短而且具體，“其實我對訓練只有一個要求，就是每一天都要毫無保留。希望你們回去也好好想一想，今後要以什麼樣的態度投入訓練。”他還頗具威嚴地表示，每個人都有機會進入大名單，“希望你們都能照顧好自己的身體，調整好自己的心態——我關心的只有結果。”



此外，新上任的老馬對於引援也已有不少主意。他透露，上賽季效力於吉林隊的多米尼克·瓊斯會成為球隊新的小外援，而昔日和自己并肩效力於首鋼隊的莫裡斯不久後會來北控試訓。另外，如果孫悅合同到期後沒有與首鋼隊續約，也將是隊伍的選擇之一，“我很了解他的能力。”＜nextpage＞



至於隊伍新賽季的成績，老馬則沒有透露具體目標。“我不想說‘幫助球隊爭奪總冠軍’之類的話，但我會要求隊員像總冠軍球隊那樣去訓練、去思考，在球場上拿出總冠軍級別的表現。如果把這些過程都做好，結果自然會是好的。”



不過，北控集團和俱樂部管理層卻對球隊的未來懷揣著勃勃雄心。簽約時，集團黨委書記、董事長田振清就曾表示，隊伍新賽季將“向第一陣營看齊”，未來則會“以爭冠為目標”。副董事長李永成則在見面會上再次表示，希望球隊的成績蒸蒸日上，“配得上代表北控這個企業，代表北京這座城市。”對於上賽季常規賽墊底的北控男籃來說，這些確實不算觸手可及的目標。



“一支球隊要想走出平庸，需要多方面因素，其中主教練是重要一環。墊底意味著上升空間很大，作為管理層，我們對老馬非常有信心。”對此，同樣新上任不久的俱樂部總經理宗鋒說。他表示，俱樂部今後將更多扮演“服務者”的角色，“理解老馬，給予他和球隊支持，出現矛盾時積極溝通。按照競技體育規律和市場運作規則為他提供平台，幫助隊伍實現突破，贏得北京球迷的尊重。”



同時他也表示，老馬的到來在提升球隊受關注度、強化隊員責任感方面，會起到巨大的作用。這也是管理層十分看重的。



至於下賽季的具體成績目標，宗鋒表示，“我想，季後賽應該不是奢望。”



（新聞來源：人民網）