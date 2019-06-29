澳門參訪團負責人與深圳市台辦領導合影（來源：澳門日報） 中評社北京6月29日電／秉持兩岸一家親理念

深冀與台胞分享大灣區機遇



深圳市台辦主任鄭崇陽、副主任曾輝明今晚會見了澳門媒體涉台報道負責人參訪團一行。鄭崇陽指出，深圳的發展凝聚台胞台商的支持貢獻。在大灣區發展戰略機遇下，深圳將秉



持“兩岸一家親”理念，繼續同台灣同胞分享深圳新的發展機遇。



深圳台企六千四家



曾輝明介紹深台合作成果時指出，深圳是台商在祖國大陸最早投資的地區之一，也是當前台企集中的地區之一。從一九八二年祖國大陸第一家台資企業落戶深圳，到今年一季度，全市已累計引進台資企業六千四百多家、實際投資達一百○三億美元。去年，深台進出口總額達二千七百四十億元人民幣，增長百分之八點七，約佔兩岸貿易額五分之一。

現在每周有二十八個客運航班往返兩地，每年從深圳出入境的台胞達二百二十萬人次，約佔台胞入出境大陸總數三分之一。在深圳居住的台胞及家屬達五萬多人，深圳各級學校就讀的台商子女有一千多人。兩地民眾在交流交往中更加真切感受到兩岸一家親、血脈割不斷。

出台多項惠台政策



鄭崇陽表示，深圳將秉持“兩岸一家親”理念，繼續同台灣同胞分享深圳發展的機遇，打造具有優惠、普惠、實惠等特性的政策體系，營造穩定公平透明、可預期營商環境，基本為台灣同胞在深圳學習、創業、就業、生活提供了與大陸同胞同等的待遇。去年七月，深圳還集中梳理髮佈了十八方面九十九項惠及台商同胞的政策措施，讓更多的台企台胞了解深圳政策的“含金量”，切實擴大和增強台資企業和台胞受益面和獲得感。

