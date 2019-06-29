澳門參訪團參觀深圳怡豐自動化科技有限公司（來源：澳門日報） 中評社北京6月29日電／深圳科技公司與澳簽約 規模一百車位



立會前地建地下立體停車系統



“停車難”是大城市發展的通病，也是澳門居民關注的民生問題之一，引進智能停車設備和系統值得探討。深圳怡豐自動化科技有限公司財務總監陳平安表示，該公司已與澳門簽訂一個自動化立體停車系統的合同項目，規模預計一百個車位。期望該系統能在澳門推廣使用，並借助澳門平台開拓海外市場。



七大類共十多產品



澳門媒體涉台報道負責人參訪團今日下午參觀了深圳怡豐自動化科技有限公司，對自動化立體停車系統倍感興趣。陳平安受訪表示，企業從一九九六年開始進軍立體停車行業，至今已研發出七大類共十多個立體停車的產品。除了應用於國內市場，還遠銷東南亞、澳洲、中東、非洲、美國等地。其中，作為立體停車系統試點城市的深圳，共建立了三十二個項目。



陳平安稱，公司近期已與澳門合作方簽訂地下全自動立體停車系統的合同項目，選址在澳門立法會前地，規模預計約一百個車位。目前該項目正在設計、籌備當中。由於這個系統是與基建項目配合，目前要等基建項目封頂後才能進場施工，暫無項目落成時間表。



存取車輛僅分半鐘



全自動立體停車系統具有存取車快、空間利用率高等特點，存取時間平均僅需九十秒。該套系統可應用於地上及地下，比如利用綠化空間和地下空間建設。地下設計最多可達七層高，是寸金尺土的現代化城市中最適合建設的高容量立體車庫。造價方面，整套系統包括建築結構、設備、軟件安裝、消防和土建等，大概每個車位造價在八萬至十五萬元人民