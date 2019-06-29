羅英春 李永順 中評社北京6月29日電／



結束在粵五天涉台報道賦歸



羅英春盼講好灣區兩岸故事



“澳門媒體涉台報道負責人廣東參訪團”今日下午結束行程返抵本澳。



中聯辦台務部副部長羅英春表示，是次旅程既感受到粵港澳大灣區發展廣闊前景，又看到廣東在貫徹中央三十一條惠台措施的重要成果，收穫豐富。希望澳門媒體繼續講好灣區發展和澳門推動兩岸關係的故事，架起粵澳和兩岸之間的新聞之橋。



為期五天的行程，十多家澳門主流媒體分別走訪珠海、中山、廣州、東莞和深圳五個地級市，參與二十多場採訪活動，完成了多個新聞報道。



盼惠及高企科研



羅英春表示，本次旅程透過多形式的新聞報道，讓澳門市民了解到大灣區發展進程，感受到廣東改革開放四十多年來的迅猛發展。採訪過程中，澳門媒體關注大灣區發展的澳門元素，包括橫琴澳門青年創業穀、南沙創匯穀在推動澳門青年創新創業的措施，澳門金融業在廣東發展情況，同時見識到灣區高科技企業的科研成果，並期待惠及澳門。



對台工作方面，參訪團分別拜訪廣東省及五個地級市台辦，以及東莞、深圳台商協會，雙方還面對面座談，深入認識到廣東貫徹中央三十一條惠台政策的成果，讓台胞台商真正享受到國民同等待遇，分享國家改革開放發展的紅利。