澳門參訪團了解大運軟件小鎮發展（來源：澳門日報） 澳團訪香港中文大學（深圳）機器人與智能製造研究院（來源：澳門日報） 中評社北京6月29日電／擬構建永不落幕國際消費電子產品展示交易會



深圳助建灣區科創中心



深圳在粵港澳大灣區國際科技創新中心建設中，發揮創新引領和核心引擎作用。澳門媒體涉台報道負責人參訪團今日專門參觀了中國國際消費電子展示交易中心，以及位於大運軟件小鎮的機器人企業，認識深圳作為“創客之都”、“創新之城”的發展活力。



交易中心七功能區



深圳是一座因創新而生的城市，形成了以電子信息產業為主導的高新技術產業集群。據統計，去年深圳新增國家高新技術企業三千二百多家，累計達一點四四萬家，總量僅次於北京，超過廣州、上海。



為打造集高端消費電子新品發佈、展覽展示、用戶體驗、投資洽談、合作交易五位一體的世界級消費電子展示交易中心，國家工信部與深圳市政府聯合建立了全國消費電子行業首家“國字號”項目——中國國際消費電子展示交易中心，並於去年三月底正式啟用。



澳門參訪團參觀時獲悉，該中心四萬平米的展示空間規劃為七大功能區，目前已有四十八家國內外知名商家入駐，包括HTC、華為、大疆、柔宇等。中心內還集聚了全國首個聲光電梯、全真模擬機艙、電子科學實驗室等前沿科技成果。未來將運用線上線下、虛擬現實相結合的方式，構建全年全天候永不落幕的“中國國際消費電子產品展示交易會”。



落戶深圳發展科創

