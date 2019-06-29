國民黨初選台中政見會　獨派公民連線來踢館

國民黨初選政見會今天下午在台中舉行，“公民陣線”成員在會場旁抗議，帶隊者是林佳龍團隊成員、台中市前社會局長呂建德（左二）。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月29日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020初選第二場政見發表會29日下午3點在台中登場，中午12點30分，政見發表會都還沒開始，已經出現一群自稱“公民陣線”的成員在會場旁抗議，帶隊是林佳龍團隊成員、台中市前社會局長呂建德。



“台灣公民陣線”主要訴求是“確保台灣主權獨立”、“持續深耕台灣民主”、“永續台灣美麗家園”，主要發起人包括“中研院”台史所副研究員吳叡人、台中市前社會局長呂建德、“台灣制憲基金會”副執行長宋承恩、經濟民主連合召集人賴中強等人。



公民陣線成員表示，因為國民黨三場初選政見會皆未安排公民團體與媒體提問，台灣公民陣線發起公民提問，他們在高雄、台中、台北三場都會在場外提出公民提問。



台中市前社會局長呂建德表示，他是公民陣線發起人，因為今天國民黨台中政見會，主題是社會、教育、文化及青年，他們要向國民黨提出三大問題，希望國民黨五位候選人可以回應來自公民社會的提問。



“公民陣線”提出的問題如下，問題一：全面恢復軍公教權益，如何解決財源不足、行業不平等問題？問題二：基金投資有賺有賠，是健全財政的萬靈丹？問題三：反同、反年改、擁核、親中，國民黨你有挺年輕人？



除了呂建德，社運人士、台中市北區北屯區“立委”擬參選人楊宗澧也到場發言。