中評現場：挺韓、挺郭民眾場外呼口號較勁

挺韓國瑜和挺郭台銘的民眾，隔著玻璃窗短兵相接。（中評社 趙家麟攝） 中評社台中6月29日電（記者 趙家麟）中國國民黨2020初選第二場政見會29日在台中登場，距離參選人政見發表還有兩小時，場外挺郭、挺韓人馬雖然人數不多，但已經在場外呼口號相互較勁。



“唯一支持郭台銘！”現場外一支挺郭的四人組拿著挺郭的牌子呼口號，但玻璃窗的背後，立刻出現一幅挺韓國瑜的青天白日旗。另一頭，五、六位挺韓民眾，穿上青天白日、韓家軍的服裝，也在高呼“韓國瑜當總統”。



國民黨初選政見會第二場，29日在台中福華酒店登場，主題包括青年、社會、文化及教育，下午3時參選人正式發表政見。但現場進行管制，媒體另闢媒體中心，民眾只能在會場的酒店外表達各自心目中的支持者。



距離政見會開始還有兩個小時，會場外陸續出現幾位挺郭、挺韓的支持者，人數都不到十人，但氣氛頗為熱烈，挺郭的四人組一起高呼支持郭台銘的口號，另一頭的韓粉也不甘示弱，也高呼挺韓口號壯聲勢。



會場外的的街頭有“公民陣線”跑來踢館，五、六個人以“公民提問”之名，提出反一中的口號，大約停留10分鐘後即快閃離去。



29日的台中場政見會，主題包括青年、社會、文化及教育。國民黨2020初選民調將在7月8日至14日舉行，7月15日公布結果，7月17日提報中常會，7月28日的全代會正式通過提名。