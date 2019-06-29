中評G20：習特會晤 中美非敵人

習特大阪會晤，全球矚目。（來源：新華社） 中評社北京6月29日電（記者 郭至君 林艶）國家主席習近平29日同美國總統特朗普在大阪舉行會晤。兩國元首就事關中美關係發展的根本性問題、當前中美經貿摩擦以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，為下階段兩國關係發展定向把舵，同意推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。



習近平指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一。回顧中美建交以來的40年，國際形勢和兩國關係都發生了巨大變化，但一個基本的事實始終未變，那就是中美合則兩利、鬥則俱傷，合作比摩擦好，對話比對抗好。當前，中美關係遇到一些困難，這不符合雙方利益。中美兩國雖然存有一些分歧，但雙方利益高度交融，合作領域廣闊，不應該落入所謂衝突對抗的陷阱，而應相互促進、共同發展。總統先生多次表示，希望搞好中美關係；你還表示百分之百地贊同雙方要相互尊重、互惠互利。這是我們應該牢牢把握的正確方向。雙方要按照我同總統先生確定的原則和方向，保持各層級交往，加強各領域合作，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。



特朗普表示，很高興同習近平主席再次會面。我對2017年對中國的訪問仍然記憶猶新，那是我最愉快的一次出訪。我親眼看到了非常了不起的中華文明和中國取得的非常偉大的成就。我對中國沒有敵意，希望兩國關係越來越好。我珍視同習近平主席保持良好的關係，願意和中國加強合作。特朗普表示，美方將和中方按照兩國元首確定的原則和方向，努力工作，共同推進以協調、合作、穩定為基調的美中關係，並表示相信美中元首此次會晤將有力推動美中關係發展。



關於經貿問題，習近平強調，從根本上講，中美經貿合作的本質是互利雙贏。中美雙方存在巨大利益交集，兩國應該成為合作好夥伴，這有利於中國，有利於美國，也有利於全世界。中方有誠意同美方繼續談判，管控分歧，但談判應該是平等的，體現相互尊重，解決各自合理關切。在涉及中國主權和尊嚴的問題上，中國必須維護自己的核心利益。作為世界前兩大經濟體，中美之間的分歧終歸是要通過對話磋商，尋找彼此都能接受的辦法解決。

