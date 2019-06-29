中評現場：國民黨搞神祕　媒體見不到候選人

多數媒體堵在飯店門口等候。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月29日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020初選第二場政見發表會29日下午3點在台中登場，主題為青年、社會、文化、教育四大議題，主辦單位要求高雄市長韓國瑜、鴻海集團前董事長郭台銘、前黨主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋等五人在政見會前不能在媒體面前現身，還限制媒體不能到17樓政見會錄影現場，保密維安工作有點做過頭，惹得在場媒體頻頻抱怨。



第二場政見會在29日下午3點至5點在台中福華飯店17樓福華廳舉行，由東森電視承辦進行實況轉播，並於國民黨官方Facebook同步直播。本場政見發表會，流程分成兩個階段，第一階段參選人發表政見，發表順序為：張亞中、朱立倫、郭台銘、韓國瑜、周錫瑋，每位參選人發言12分鐘，共計60分鐘。



第二階段則是由主持人進行2個提問，分次於現場抽題及說明，每次時間2分鐘；每位參選人回答3分鐘，共計34分鐘。回答順序：第一題為周錫瑋、韓國瑜、郭台銘、朱立倫、張亞中；第二題為韓國瑜、郭台銘、朱立倫、張亞中、周錫瑋。



從中午朱立倫率先抵達開始，接續是郭台銘、張亞中、周錫瑋、韓國瑜，但這個順序是由地下道管制人員認車牌排序。



這一場政見會與高雄首場的規範差異很大，除了提早就公布五位候選人不會安排會前訪問，媒體到了現場，才知道主辦單位要求五位候選人不得在飯店一樓下車，改在地下室下車，接著進入管制電梯，直接到17樓會場，媒體無法在一樓拍到候選人，地下室與17樓都是管制區。



政見發表會3點開始，也無法安排媒體進入17樓現場拍攝，五位候選人與黨主席吳敦義合影，候選人站在發言台等照片，都要由文傳會統一提供，或是在五樓翻拍東森轉播的畫面。



一直要等到5點10分，政見會結束後，五位候選人才會逐一來到5樓媒體中心，接受聯訪，媒體才能“真正”看到候選人本人，保密維安工作有點做過頭。