中評社香港6月29日電／中德銀行業代表28日在法蘭克福舉行的人民幣國際化論壇上表示，法蘭克福離岸人民幣業務穩步發展，有力促進了中德經貿關係發展。



新華社報道，中國銀行法蘭克福分行負責人胡善君在論壇上表示，自2014年8月啟動人民幣清算行服務以來，中行法蘭克福分行已完成當地人民幣清算網絡建設，人民幣支付清算量持續穩步增長，累計辦理人民幣清算業務近10萬億元，有力推動了中德經貿往來及人民幣國際化發展。



胡善君說，目前中行法蘭克福分行可以提供人民幣存貸匯、人民幣清算、人民幣貿易融資、人民幣全球現金管理及人民幣外匯交易等全鏈條人民幣產品及服務。



德國聯邦銀行（德國央行）支付清算司司長約亨·梅茨格表示，受中國經濟增長帶動，人民幣國際化成功取得進展。作為金融中心，法蘭克福對促進德中關係穩健發展起著關鍵作用。隨著中國金融市場對外開放力度加大，德國政府承諾也將推出更多擴大在德中資銀行自由度的措施。



中國人民銀行駐法蘭克福代表處首席代表高鼎新指出，人民幣國際化主要是市場驅動的過程，政府部門的主要作用是順應市場需求，消除不必要的政策壁壘並提供必要的基礎設施。中國下一步將繼續推進金融業開放。



據環球銀行間金融通信協會統計，德國已成為人民幣業務在歐洲市場的重要支點，今年5月德國市場人民幣收付業務量超過5850億元。



本次論壇由中行法蘭克福分行主辦。該行成立於1989年，2014年6月，中國人民銀行授權該行擔任德國地區人民幣清算行。