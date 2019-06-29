“朱隊友”集結相挺　朱立倫現身致意

國民黨初選政見會台中場，朱立倫向到場的青年支持者致意。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月29日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020初選第二場政見發表會29日下午3點在台中登場，前黨主席朱立倫、前鴻海集團董事長郭台銘、孫文學校總校長張亞中、高雄市長韓國瑜、前台北縣長周錫瑋依序到場，下午2點多朱立倫忽然出現在飯店門口，向到場的青年支持者致意感謝，現場高喊“專業有經驗、總統朱立倫”。



第二場政見會在29日下午3點至5點在台中福華飯店17樓福華廳舉行，主題為青年、社會、文化、教育四大議題，由東森電視承辦進行實況轉播，並於國民黨官方Facebook同步直播。朱立倫是第一位到場的候選人，他在下午2點4分忽然現身飯店一樓，走到門口與支持者握手致意。



朱立倫表示，非常謝謝這麼多年輕朋友，我們大家一起努力，為年輕人帶來希望。朱立倫加油，國民黨加油，國民黨每一位候選人都加油，最後大家會團結在一起。



現場的朱立倫支持者大約有30位，多數都是年輕人，由曾任朱立倫秘書的新北市議員江怡臻率隊，朱立倫正妹小編侯冠妤也在旁拍照。他們手持“就愛朱隊長”、“唯一支持正常倫”、“加入朱隊友”、“2020送朱隊長進總統府”等標語。